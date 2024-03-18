В Москве 2,6 млн человек стали победителями розыгрышей «Миллиона призов»

В столице завершился третий, заключительный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов», участниками которого стали участники дистанционного электронного голосования в период с 20:01 16 марта до 20:00 17 марта, сообщает АГН «Москва».
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