Трамп заявил, что у него есть еще «полдня» для завершения конфликта на Украине

Президент США намерен встретиться с ПутинымПрезидент США Дональд Трамп прокомментировал свое обещание завершить российско-украинский конфликт за сутки после вступления в должность, заявив, что у него еще есть полдня.
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