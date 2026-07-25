Пентагон занижает число потерь в ходе войны против Ирана После начала очередной эскалации на Ближнем Востоке данные о потерях американских военных в ходе противостояния США с Ираном на официальном сайте Пентагона уже сутки отображаются некорректно.
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