Под прицелом
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Под прицелом

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Пентагон занижает число потерь в ходе войны против Ирана

Пентагон занижает число потерь в ходе войны против Ирана

Пентагон занижает число потерь в ходе войны против Ирана После начала очередной эскалации на Ближнем Востоке данные о потерях американских военных в ходе противостояния США с Ираном на официальном сайте Пентагона уже сутки отображаются некорректно.

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