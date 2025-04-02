На развитие туризма в Забайкалье выделили более 600 миллионов рублей

Туристическая индустрия Забайкальского края получила значительную финансовую поддержку в 2024 году. По информации, предоставленной Минэкономразвития региона, общая сумма господдержки превысила 600 млн рублей.
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