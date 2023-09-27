«Мой путь к счастью»: зачем Наталья Фриске посетила клинику ЭКО

Певица Наталья Фриске родила первенца весной прошлого года. Экс-солистка группы «Блестящие» на днях сообщила в личном блоге, что снова едет на прием в частную медицинскую клинику, которая занимается вопросами искусственного оплодотворения.
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