Миф о пользе рога носорога для здоровья научно разоблачили

Рог на носу — главный отличительный признак носорогов, давший им название. С его помощью они защищаются от хищников и выясняют отношения друг с другом, расчищают путь в зарослях ветвей и разрывают почву в поискать пищи или воды.
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