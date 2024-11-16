Россиян предупредили о вреде свежевыжатых соков и смузи

Свежевыжатые соки и смузи стали популярными благодаря своей способности быстро насыщать организм витаминами и минералами, однако у них есть свои плюсы и минусы, о которых стоит знать перед тем, как включить их в свой рацион, рассказала тренер-нутрициолог, специалист по здоровому образу жизни Светлана Синиченко.