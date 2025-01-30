Минпромторг исключил Haval Jolion из программы льготного автокредитования: его заменил «Москвич 3»

Минпромторг РФ изменил условия по льготным программам автокредитования и лизинга: теперь условия льготных программ распространяются на те автомобили с классическими ДВС стоимостью до 2 млн рублей, которые набирают за локализацию не менее 2000 ….
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