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Свежие комментарии

Минпромторг исключил Haval Jolion из программы льготного автокредитования: его заменил «Москвич 3»

Минпромторг РФ изменил условия по льготным программам автокредитования и лизинга: теперь условия льготных программ распространяются на те автомобили с классическими ДВС стоимостью до 2 млн рублей, которые набирают за локализацию не менее 2000 ….

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