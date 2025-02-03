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Оказывается, их просто кинули...

Оказывается, их просто кинули...

Я конечно понимаю, что тем представителям культурного бомонда, который взбрыкнул и покинул Россию, сегодня очень тяжко, они оказались на обочине жизни, но и снисхождения не испытываю к этим доморощенным актеришкам и певцам.

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Комментарии
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ИК
Ирина Карманова
Это вы, мрази, кинули Россию, а Россия и россияне это уже пережили...
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