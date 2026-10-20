Российские шпажистки выиграли золото в Марокко, мужская сборная завоевала серебро СпортпрессаВ марокканской Касабланке завершился этап Кубка мира по фехтованию на шпагах, который стал одним из самых успешных для российских спортсменов в текущем сезоне.