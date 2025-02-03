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Велемудр. Мир тесен.

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Принцип самолечения славян-староверов

Принцип самолечения славян-староверов

Изумительный принцип самолечения некоторых славян-староверов, с которыми я в своё время имел возможность пообщаться, поражает своей простотой и эффективностью одновременно.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Основные принципы самолечения славян-староверов, достаточно доступны, просты и эффективны...
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18 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Всё есть мысль: надо следить за своими мыслями- ===&quot;Принцип ментализма Все есть Мысль; Вселенная представляет собой мысленный образ. Этот Принцип заключает в себе ту Истину, что „Все есть Мысль&quot;. Она объясняет, что Все, что является Вещественной Реальностью, подразумеваемой как все внешние проявления и явления, которые мы знаем под определениями Материальной Вселенной, Явлений Жизни, Материи, Энергии, — короче все, что очевидно нашим органам чувств, есть Дух, который сам по себе Непознаваем и Неопределим, но который можно считать или понимать, как Всемирный, Бесконечный, Живущий Разум. Он также объясняет, что весь мир явлений, или Вселенная, является просто Мысленным созданием Всего, подверженным Законам Созданных Вещей, и что Вселенная в цело&quot;м, а также ее части или отдельные единицы существуют в Уме всего, в котором мы живем, двигаемся и существуем. Этот Принцип, устанавливая мысленную природу Вселенной, легко объясняет возможные душевные и психические явления, которые привлекают столь большое общественное внимание и которые без такого принципа непостижимы и представляют определенные трудности для научного подхода.&quot;=== Всего доброго.
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16 час.
МГ
Малик Гумеров
Жрать надо меньше !!! ???  Начинать кушать  чтобы жить  , а не жить чтобы жрать .... и срать ...!
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13 час.
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