Принцип самолечения славян-староверов

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Всё есть мысль: надо следить за своими мыслями- ==="Принцип ментализма Все есть Мысль; Вселенная представляет собой мысленный образ. Этот Принцип заключает в себе ту Истину, что „Все есть Мысль". Она объясняет, что Все, что является Вещественной Реальностью, подразумеваемой как все внешние проявления и явления, которые мы знаем под определениями Материальной Вселенной, Явлений Жизни, Материи, Энергии, — короче все, что очевидно нашим органам чувств, есть Дух, который сам по себе Непознаваем и Неопределим, но который можно считать или понимать, как Всемирный, Бесконечный, Живущий Разум. Он также объясняет, что весь мир явлений, или Вселенная, является просто Мысленным созданием Всего, подверженным Законам Созданных Вещей, и что Вселенная в цело"м, а также ее части или отдельные единицы существуют в Уме всего, в котором мы живем, двигаемся и существуем. Этот Принцип, устанавливая мысленную природу Вселенной, легко объясняет возможные душевные и психические явления, которые привлекают столь большое общественное внимание и которые без такого принципа непостижимы и представляют определенные трудности для научного подхода."=== Всего доброго.