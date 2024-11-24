Медведев: госбюджет сохраняет все соцобязательства даже в условиях СВО

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, отметил, что, несмотря на рост военных расходов, российский бюджет по-прежнему ориентирован на выполнение социальных обязательств и достижение целей развития страны.
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