Российские туристы жалуются на сложности в получении британской визы

Эксперты призывают не связывать возникшие проблемы с политической ситуацией. Скорее всего, трудности вызваны сменой визового провайдера страныРоссийский союз туриндустрии сообщил о проблемах с подачей документов на британскую визу.
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