В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия в одном из социальных учреждений Омской области

В социальных сетях и средствах массовой информации опубликованы видео издевательств и причинения телесных повреждений воспитаннице учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Большеуковский дом детства» Омской области.
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