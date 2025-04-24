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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК начнет серию против «Надежды», МБА поборется с «Енисеем» за 3-е место

УГМК и «Надежда» начнут борьбу за звание чемпиона. МБА и «Енисей» откроют серию за 3-е место турнира.

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