Первое боевое применение: ракеты Х-32 в Спецоперации

Доработанный Ту-22М3 с опытными ракетами Х-32. Фото Airwar.ru В рамках текущей Специальной операции российские воздушно-космические силы применяют разнообразные авиационные средства поражения.
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