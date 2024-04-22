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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Усиление границ испанскими лошадьми или как нас планирует победить Прибалтика

Усиление границ испанскими лошадьми или как нас планирует победить Прибалтика

Прибалтика пошла гулять цыганочку с выходом, развернись плечо, размахнись рука. Великая прибалтийская держава №1 - Эстония, в лице своего командующего Силами обороны генерала Мартина Херема заявила, что, как только Россия рыпнется в их сторону, Эстония порвет нас как Тузик грелку.

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Комментарии
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radiofree RF
Наелись протухших шпрот,вот и начались галлюцинации,про Россию.Кому вы нужны протухшие селёдки,варитесь в своём соусе и радуйтесь жизни приебалты.
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13 час.
Андрей Равдин
С одной стороны, конечно, забавляет то, что нам противостоят такие идиоты... А с другой - вдруг они только прикидываются дурачками и тем самым заманивают нас в свою стрррашную ловушку? Страшновато даже как-то.
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10 час.

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