7 странных обычаев Древнего Египта, которые поражают воображение Юлия ЧинковаДревний Египет известен своим богатым культурным наследием и уникальными традициями, которые порой могут шокировать современного человека.
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