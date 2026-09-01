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Галактионов — о проблемах «Локомотива»: «Пока нельзя говорить о строительстве чего-то нового. Мы латаем дыры»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Акрона» (0:0, пенальти — 4:5) в матче 3-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России и поделился мнением о проблемах команды с составом.

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