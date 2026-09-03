Путин заявил о необходимости круглогодичной навигации по Трансарктическому коридору

Развитие Трансарктического транспортного коридора В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития Трансарктического транспортного коридора.
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