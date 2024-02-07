Выбираем лучший пикап — выигрываем Ладу!

Такого разнообразия автоновинок, как в 2023 году, в России давно не было. Даже в сегменте пикапов их сразу три! Вы уже определились с любимчиками? Значит, пришло время голосовать! Стартовала самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024.