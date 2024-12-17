Сенатор раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов

Политика как она есть

Беспартийный сенатор из Соединенных Штатов Берни Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет Америки на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки средств на программы здравоохранения и социальной помощи.