В сервисах Microsoft произошел новый сбой

Компания Microsoft столкнулась с глобальным сбоем менее чем через две недели после того, как ее системы были выведены из строя из-за обновления, содержащего множество ошибок, что привело к хаосу для миллионов людей.
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