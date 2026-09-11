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Тульские новости

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Делегации из Беларуси, ДНР, Санкт-Петербурга и Курска приехали в Тулу на празднование Дня города

Делегации из Беларуси, ДНР, Санкт-Петербурга и Курска приехали в Тулу на празднование Дня города

Руководители города поблагодарили гостей за визит. В ходе встречи было отмечено, что Тула — город с богатой историей, где традиции сочетаются с современностью.

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