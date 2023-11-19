Wildberries сократит срок получения средств при возвратах

При возврате товара до 1-2 дней Wildberries сократит срок получения средств. Для этого с 19 ноября клиентам нужно возвращать товар именно в тот пункт выдачи, где они его получили, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
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