Хардкорный 1088-сильный внедорожник Mengshi M-Hero тестируют в России экстремальным холодом перед началом официальных продаж

Ресурс Motor опубликовал фото и видео тестов брутального внедорожника Mengshi M-Hero в России: автомобиль испытывают за Северным полярным кругом — проверяют работоспособность и надёжность систем при экстремальных температурах перед официальным стартом продаж.
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