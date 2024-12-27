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Царьград

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Маск снова заявил о риске банкротства США из-за роста госдолга

Маск снова заявил о риске банкротства США из-за роста госдолга

Американский миллиардер и глава DOGE Илон Маск подтвердил, что США может грозить банкротство в связи с ростом госдолга.

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