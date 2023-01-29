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Хави после травмы Дембеле попросил усилить атаку, но «Барса» не может никого подписать из-за ФФП

Хави из-за травмы Усмана Дембеле попросил об усилении, но «Барса» не может никого купить. Вчера вингер «Барселоны» получил травму в игре 19-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:0) и был заменен на 26-й минуте.

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