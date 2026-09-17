В Архангельской области мужчина почти две недели провел в лесу без еды и выжил

В Архангельской области спустя 12 суток нашли живым пропавшего в лесу мужчину. Об этом рассказали в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».
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