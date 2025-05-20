Украина не будет выводить войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом после телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Зеленский «ушел в отказ» после разговора Путина и Трампа
Комментарии
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Игорь Васиков
Марионетка зеленский ничего не решает и не заявляет. Обычная озвучка позиции британцев.
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13 час.
Аркадий Шацкий
Им нужно только перемирие для передислокации и дальше воевать, сказали же - до последнего украинца. Да и мирное соглашение с отводом войск ничего не решит, только хуже сделает - уведет противостояние в другую плоскость.
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11 час.
Надежда
Посмотрите на рожу этого наркофюрера, неужели хоть один вменяемый человек может заподозрить у него даже остатки здравого смысла!?😱
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9 час.
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