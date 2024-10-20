Александр Овечкин забросил первую шайбу сезона в матче против "Нью-Джерси"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин открыл свой счет в новом сезоне, забросив первую шайбу на 15-й минуте матча против "Нью-Джерси".
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