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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Макларен» интересовался Ферстаппеном перед продлением контракта с Пиастри

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун обращался к менеджерам пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена перед тем, как было подписано новое долгосрочное соглашение с Оскаром Пиастри.

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