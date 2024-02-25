Более 3 млн россиян подали заявки для участия в онлайн-голосовании: главное за сутки

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. Несколько миллионов избирателей подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, страны «Большой семерки» провели виртуальный саммит, а ВСУ покинули Ласточкино.
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