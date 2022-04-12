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Зверства украинских националистов

Зверства украинских националистов

Украинские полицаи поддерживают порядок в толпе женщин. Фото сделано через 10 дней после падения Киева немецким военным фотографом Йоганнесом Хэле, служившим в 637-й роте пропаганды, входившей в состав 6-й германской армии, захватившей столицу УССР.

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