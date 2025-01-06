Mash: В Москве ищут пациентов тубдиспансера, которым доставили наркотики стрелой Наркотики, три стрелы и один мастеровитый арбалетчик понадобились постояльцам московской туберкулёзной больницы, чтобы весело отпраздновать Новый год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии