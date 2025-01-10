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Царьград

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Столб дыма напугал очевидцев: Пожар в Гатчине попал на видео

Столб дыма напугал очевидцев: Пожар в Гатчине попал на видео

В Ленобласти загорелось здание. Площадь возгорания составляет 1 900 квадратовСегодня утром пресс-служба МЧС России сообщила, что в Гатчине вспыхнул пожар на территории двухэтажного кирпичного здания.

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