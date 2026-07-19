БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Самостийный Азербайджан»: Ильхам Алиев разорвал «оковы русского колониализма»

«Самостийный Азербайджан»: Ильхам Алиев разорвал «оковы русского колониализма»

Леонид Крутаков: «Сейчас в Баку отрекаются от советского прошлого, потому что взяли путь на союз с Турцией и США» Ирина Мишина Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Материал комментируют: Леонид Крутаков Сергей Станкевич Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиафоруме с громким заявлением, в котором назвал пребывание Азербайджана в составе СССР «колониальным периодом», во время которого «Азербайджан не обладал реальной независимостью».

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