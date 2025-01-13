Инвестиции в туризм России выросли на 44% за девять месяцев 2024 года

tent-chehol.com BrisperЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников сообщили о значительном увеличении инвестиций в туристическую отрасль, сообщили в Минэкономразвития РФ.
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