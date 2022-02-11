Происшествия

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В Оренбургской области полицией задержаны руководители двух предприятий за уклонение от уплаты налогов

В Оренбургской области полицией задержаны руководители двух предприятий за уклонение от уплаты налогов

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Орское» выявлены два факта уклонения от уплаты налогов на общую сумму около 82 миллионов рублей.

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