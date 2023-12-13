Правда ли, что в Алтайском крае до сих пор не завершили уборку подсолнечника?

Остался последний рывок, но сейчас аграрии ждут, когда спадут аномальные морозы Уборка подсолнечника, которая сдвинулась по срокам из-за осенних погодных аномалий, до сих пор не завершилась в Алтайском крае.
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