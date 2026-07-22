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Царьград

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Бурный роман Галустяна с визажисткой пришёл к логичному финалу. Экс-жена юмориста высказалась об отношении к Лилии Киосе

Бурный роман Галустяна с визажисткой пришёл к логичному финалу. Экс-жена юмориста высказалась об отношении к Лилии Киосе

Михаил Галустян женился на визажистке. Об отношении к новой супруге юмориста высказалась его бывшая жена.

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