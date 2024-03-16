Ани Лорак подала заявление на гражданство РФ. На Украине ее обвинили в предательстве

РИА Новости: украинская певица Ани Лорак подала заявление на гражданство РФПевица Ани ЛоракЕкатерина Лызлова/РИА Новости Украинская певица Ани Лорак подала заявление на российское гражданство, сообщает РИА Новости.
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