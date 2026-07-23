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Проблемы с открытием сайтов: Минцифры рекомендует установить российские сертификаты

Проблемы с открытием сайтов: Минцифры рекомендует установить российские сертификаты

Чтобы обеспечить стабильный и защищённый доступ к банкам, маркетплейсам и иным цифровым ресурсам, ведомство советует установить российские сертификаты безопасности — скачать их и ознакомиться с инструкцией можно на Госуслугах.

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