Проблемы с открытием сайтов: Минцифры рекомендует установить российские сертификаты

Чтобы обеспечить стабильный и защищённый доступ к банкам, маркетплейсам и иным цифровым ресурсам, ведомство советует установить российские сертификаты безопасности — скачать их и ознакомиться с инструкцией можно на Госуслугах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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