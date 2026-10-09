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Чем мрачнее сюжет, тем интереснее Скорпиону: 7 фильмов с напряжением и неожиданными развязками

Чем мрачнее сюжет, тем интереснее Скорпиону: 7 фильмов с напряжением и неожиданными развязками

Харизматичные и прямолинейные Скорпионы – любители мрачных историй, непредсказуемых поворотов и глубоких тайн, поэтому в кино они чаще всего отдают предпочтение психологическим триллерам, хоррорам или тяжелым драмам.

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