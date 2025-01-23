В России в прошлом году вырос объем продаж игристых вин

В России в прошлом году ощутимо вырос объем продаж игристых вин. Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, в 2024 году было реализовано на 8,6 процента игристых вин больше, чем в 2023 году, а крепкого алкоголя – на 4,4 процента больше.