Врач Матюхин: в старых матрасах могут завестись кожееды

В старых матрасах может обитать насекомое кожеед, которое может навредить здоровью человека. Об этом в разговоре с РИАМО предупредил главный специалист по направлению "инфекционные болезни" сети клиник "Будь здоров" Андрей Матюхин.
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