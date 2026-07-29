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Газета.ру

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Врач Матюхин: в старых матрасах могут завестись кожееды

Врач Матюхин: в старых матрасах могут завестись кожееды

В старых матрасах может обитать насекомое кожеед, которое может навредить здоровью человека. Об этом в разговоре с РИАМО предупредил главный специалист по направлению "инфекционные болезни" сети клиник "Будь здоров" Андрей Матюхин.

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