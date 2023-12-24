«Новые люди» и Партия Роста избрали Даванкова кандидатом на президентские выборы

За него проголосовали все делегаты съезда«Новые люди» и Партия Роста официально назвали кандидатом от объединения на выборы президента России первого заместителя главы фракции «Новых людей» в Госдуме Владислава Даванкова.
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