Пора просыпаться

Опубликовано в №3 газеты "Культура" за 2024 год В пятницу вечером, 22 марта, в те самые минуты, когда террористы уже садились в свой белый «Рено», чтобы отправиться в «Крокус Сити Холл», я сидел у кабинета зубного врача и ожидал своей очереди.