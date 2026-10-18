Подозрения в сборе сведений о критической инфраструктуре Польши в интересах американской компании Palantir Technologies вызвала деятельность депутата Сейма от партии «Конфедерация» Кшиштофа Тудуя, сообщает 16 октября портал Wirtualna Polska.
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