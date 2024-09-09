Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

Гран-при среди юниоров 3-й этап Бангкок, Таиланд 12 сентября, четверг Девушки, короткая программа 10:00 Юноши, короткая программа 15:00 13 сентября, пятница Танцы на льду, ритм-танец 10:30 Девушки, произвольная программа 13:10 14 сентября, суббота Танцы на льду, произвольный танец 8:00 Юноши, произвольная программа 10:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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